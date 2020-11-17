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В Еврокомиссии напомнили Украине о перезапуске судебной реформы

Вторник, 17 ноября 2020, 13:35

В Европейской комиссии считают, что Украина может решить "конституционную дилемму", вызванную решением Конституционного суда, путем перезагрузки судебной реформы.

Об этом заявила заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии Катарина Матернова во время выступления на онлайн-форуме коалиции "Реанимационный пакет реформ" "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

Матернова сказала, что сейчас в Украине наблюдается "конституционная дилемма", поскольку был существенно лишен полномочий один из ключевых субъектов антикоррупционной инфраструктуры - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Она напомнила, что агентство было создано благодаря сотрудничеству украинской власти с международными партнерами и с участием представителей гражданского общества.

По убеждению Матерновой, нет легкого ответа, но можно попробовать найти путь урегулирования ситуации.

"Я считаю, что можно найти выход через перезапуск судебной реформы, которая будет учитывать различные ее элементы", - отметила Матернова.

По ее словам, международное сообщество заинтересовано в предоставлении помощи Украине.

Напомним, в ЕС надеются, что Верховная рада быстро найдет "разумный выход" из кризиса, возникшего в результате скандального решения Конституционного суда, и поддерживают идею Зеленского не ограничиваться вопросом КС.

Комитет Европейского парламента по иностранным делам ранее раскритиковал Украину за недостаточные усилия по реформированию судебной власти и слабую борьбу с олигархами.

Темы: ЕврокомиссияУкраинаНАПКкоррупция


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