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Ремонт у "Феофанії" обійшовся у 13 мільйонів

Вівторок, 17 листопада 2020, 13:46
Ремонт у Феофанії обійшовся у 13 мільйонів
Фото health.24tv.ua

На ремонтні роботи в клінічній лікарні "Феофанія" Державного управління справами з початку 2020 року витратили 13,3 мільйона гривень.

Джерело: дані єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua

Деталі: Згадані витрати включають проведення ремонтних робіт нерухомості, автомобілів, побутових приборів, а також медичних приладів.

Найбільше коштував ремонт "асфальтового покриття прилеглої території (поряд з клубом-столовою) – за це "Феофанія" в березні сплатила двома траншами 491 тис. грн. та 1 млн грн.

Поточний ремонт та технічне обслуговування наркозно-дихальних апаратів, ремонт апаратів УЗД, капітальний ремонт автоматичних дверей в приймальному відділені та ремонт лінійних прискорювачів обійшлись в майже 3,4 млн грн.

Клінічна лікарня "Феофанія" – медичний заклад, вповноважений на оперативне, стаціонарне, діагностично-консультативне лікарське обслуговування державних службовців, працівників дипломатичного корпусу.

В клініці також надається реабілітаційна допомога військовослужбовцям та медичні послуги іншим громадянам.

Українська правда

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Теми: бюджетгроші
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