Ремонт в "Феофании" обошелся в 13 миллионов

На ремонтные работы в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами с начала 2020 года потратили 13,3 миллиона гривен.

Источник: данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua

Детали: Упомянутые расходы включают проведение ремонтных работ недвижимости, автомобилей, бытовых приборов, а также медицинских приборов.

Больше всего стоил ремонт "асфальтового покрытия прилегающей территории (рядом с клубом-столовой) – за это "Феофания" в марте выплатила двумя траншами 491 тыс. грн. и 1 млн грн.

Текущий ремонт и техническое обслуживание наркозно-дыхательных аппаратов, ремонт аппаратов УЗИ, капитальный ремонт автоматических дверей в приемном отделении и ремонт линейных ускорителей обошлись в почти 3,4 млн грн.

Клиническая больница "Феофания" – медицинское учреждение, уполномоченное на оперативное, стационарное, лечебно-консультативное врачебное обслуживание государственных служащих, работников дипломатического корпуса.

В клинике также предоставляется реабилитационная помощь военнослужащим и медицинские услуги другим гражданам.