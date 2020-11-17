Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ремонт в "Феофании" обошелся в 13 миллионов

Вторник, 17 ноября 2020, 13:46
Ремонт в Феофании обошелся в 13 миллионов
Фото health.24tv.ua

На ремонтные работы в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами с начала 2020 года потратили 13,3 миллиона гривен.

Источник: данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua

Детали: Упомянутые расходы включают проведение ремонтных работ недвижимости, автомобилей, бытовых приборов, а также медицинских приборов.

Больше всего стоил ремонт "асфальтового покрытия прилегающей территории (рядом с клубом-столовой) – за это "Феофания" в марте выплатила двумя траншами 491 тыс. грн. и 1 млн грн.

Текущий ремонт и техническое обслуживание наркозно-дыхательных аппаратов, ремонт аппаратов УЗИ, капитальный ремонт автоматических дверей в приемном отделении и ремонт линейных ускорителей обошлись в почти 3,4 млн грн.

Клиническая больница "Феофания" – медицинское учреждение, уполномоченное на оперативное, стационарное, лечебно-консультативное врачебное обслуживание государственных служащих, работников дипломатического корпуса.

В клинике также предоставляется реабилитационная помощь военнослужащим и медицинские услуги другим гражданам.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: бюджетденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
бюджет
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на этот год
Дефицит госбюджета с начала года достиг более 400 миллиардов
Украина выполнила еще два структурных маяка МВФ в части бюджетной политики
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: