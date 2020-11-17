На Київщині друкували екстремістську літературу: СБУ підозрює провокацію спецслужб

Служба безпеки України запобігла постачанню до однієї з пострадянських країн-сусідок партії екстремістської літератури, яку підпільно друкували у Київській області.

Джерело: СБУ

Деталі: Йдеться про "Маніфест Брентона Тарранта", який пропагує етнічний та культурний геноцид, закликає до терактів та масових вбивств. Заборонені книжки друкували кількома мовами у підпільних друкарнях на Київщині. Замовником літератури є колишній співробітник правоохоронних органів сусідньої з Україною держави.

Протягом листопада чоловік замовив три партії книг. Аванс перерахував на банківську карту. Він також оплачував відправлення товару через одного з поштових операторів.

Слідчі органів безпеки провели обшуки за місцем проживання і функціонування підпільної "поліграфії" та виявили мобільні пристрої, комп’ютерну техніку з доказами друку забороненої літератури, зразки вказаної продукції та поліграфічне обладнання.

Для блокування переправлення літератури за кордон в одному з відділень поштового оператора у столичному регіоні слідчі вилучили партію друкованої продукції, яку підготували до відправлення замовнику.

Зазначається, що поставка з нашої країни екстремістської літератури могла призвести до дискредитації України на світовій арені, а також спланованої акції в пропагандистських ЗМІ для звинувачення нашої країни у розпалюванні протестних заходів на території іноземних держав.

CБУ перевіряє можливу причетність до організації поставок книжок спецслужби сусідніх країн для цілеспрямованої провокації проти України.

Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох громадян України, причетних до виготовлення забороненої літератури.