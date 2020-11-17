Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Київщині друкували екстремістську літературу: СБУ підозрює провокацію спецслужб

Вівторок, 17 листопада 2020, 16:03

Служба безпеки України запобігла постачанню до однієї з пострадянських країн-сусідок партії екстремістської літератури, яку підпільно друкували у Київській області.

Джерело: СБУ

Деталі: Йдеться про "Маніфест Брентона Тарранта", який пропагує етнічний та культурний геноцид, закликає до терактів та масових вбивств. Заборонені книжки друкували кількома мовами у підпільних друкарнях на Київщині. Замовником літератури є колишній співробітник правоохоронних органів сусідньої з Україною держави. 

Протягом листопада чоловік замовив три партії книг. Аванс перерахував на банківську карту. Він також оплачував відправлення товару через одного з поштових операторів.

Слідчі органів безпеки провели обшуки за місцем проживання і функціонування підпільної "поліграфії" та виявили мобільні пристрої, комп’ютерну техніку з доказами друку забороненої літератури, зразки вказаної продукції та поліграфічне обладнання.

Для блокування переправлення літератури за кордон в одному з відділень поштового оператора у столичному регіоні слідчі вилучили партію друкованої продукції, яку підготували до відправлення замовнику.

Зазначається, що поставка з нашої країни екстремістської літератури могла призвести до дискредитації України на світовій арені, а також спланованої акції в пропагандистських ЗМІ для звинувачення нашої країни у розпалюванні протестних заходів на території іноземних держав.

CБУ перевіряє можливу причетність до організації поставок книжок спецслужби сусідніх країн для цілеспрямованої провокації проти України.

Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох громадян України, причетних до виготовлення забороненої літератури.

Українська правда
Теми: СБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Режисер Роман Віктюк помер після зараження коронавірусом

оновленоМатч збірної України зі Швейцарією скасовано - УАФ

відеоВілкул знявся з виборів мера Кривого Рогу

Рада провалила голосування проти карантину вихідного дня

Тести на COVID ще трьох футболістів збірної України позитивні, вони вже хворіли на коронавірус

Шмигаль обіцяє повний локдаун у разі провалу карантину вихідного дня

Усі новини...
СБУ
Баканов називає дискримінацією заборону СБівцям мати родичів у Росії
Реформа СБУ: штат хочуть скоротити на майже 40%
Баканов не виключає, що на реформу СБУ впливають "ворожі спецслужби"
Останні новини
17:00
Біля Ради протести і сутички: активісти намагаються прорватись в парламент
16:40
Лукашенко наказав "зачистити" Мінськ
16:18
Посол США: агресія РФ і корупція – головні виклики України на шляху в НАТО
16:17
"Провали керівництва" - у Міненерго відреагували на звинувачення щодо "Енергоатома"
16:17
Режисер Роман Віктюк помер після зараження коронавірусом
16:13
Справа на 2 мільярди: Суд затвердив мирову угоду між "дочкою" "Нафтогазу" і "шахрайськими" фірмами
16:06
Зеленський звільнив главу Миколаївської ОДА
16:05
Рада не прийняла законопроєкт Гетманцева щодо касових апаратів
16:03
На Київщині друкували екстремістську літературу: СБУ підозрює провокацію спецслужб
15:53
інфографікаВартість Bitcoin уперше з початку 2018 року перевищила 17 тисяч доларів
Усі новини...