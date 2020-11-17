Экстремистскую литературу печатали на Киевщине: СБУ подозревает провокацию спецслужб

Служба безопасности Украины предотвратила поставки в одну из постсоветских стран-соседей партии экстремистской литературы, которую подпольно печатали в Киевской области.

Источник: СБУ

Детали: Речь идет о "Манифесте Брентона Тарранта", который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам. Запрещенные книги печатали на нескольких языках в подпольных типографиях на Киевщине. Заказчиком литературы является бывший сотрудник правоохранительных органов соседнего с Украиной государства.

В ноябре человек заказал три партии книг. Аванс перечислил на банковскую карту. Он также оплачивал отправки товара через одного из почтовых операторов.

Следователи органов безопасности провели обыски по месту жительства и функционирования подпольной "полиграфии" и обнаружили мобильные устройства, компьютерную технику с доказательствами печати запрещенной литературы, образцы указанной продукции и полиграфическое оборудование.

Для блокировки переправки литературы за границу в одном из отделений почтового оператора в столичном регионе следователи изъяли партию печатной продукции, которую подготовили к отправке заказчику.

Отмечается, что поставка из нашей страны экстремистской литературы могла привести к дискредитации Украины на мировой арене, а также спланированной акции в пропагандистских СМИ для обвинения нашей страны в разжигании протестных мероприятий на территории иностранных государств.

CБУ проверяет возможную причастность к организации поставок книг спецслужбы соседних стран для целенаправленной провокации против Украины.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности двух граждан Украины, причастных к изготовлению запрещенной литературы.