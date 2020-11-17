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Лукашенко наказав "зачистити" Мінськ

Вівторок, 17 листопада 2020, 16:40

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився навести порядок у Мінську і прибрати стихійні меморіали.

Джерело: державне агентство Белта, яке цитує Лукашенка

Лукашенко доручив голові Мінміськвиконкому Наталії Кочанова як "уповноваженому президента" по місту Мінську розробити відповідний проект постанови і внести на сесію міськради для прийняття

Пряма мова Лукашенка: "Мінськ на кладовище перетворювати можна! Така думка 99,9% мінчан. Тому меморіалів, про які постійно заявляють, як майбутнє громадянської війни в Мінську теж не буде".

"Суть (постанови – ред.) полягає в наведенні порядку в Мінську. Без всякого варварства. Щоб не дати цим негідникам пописувати, що ми варвари. На цьому тижні порядок повинен бути наведений в Мінську".

Що цьому передувало: У Мінську вже кілька днів тривають акції на "Площі змін", щоб вшанувати померлого у лікарні Романа Бондаренка, якого викрали та побили, завдавши смертельних травм.

На місці загибелі хлопця зносять велику кількість квітів і лампадок.

Теми: ЛукашенкоБілорусь


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