Лукашенко приказал "зачистить" Минск

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился навести порядок в Минске и убрать стихийные мемориалы.

Источник: государственное агентство Белта, которое цитирует Лукашенко

Лукашенко поручил главе Мингорисполкома Натальи Кочановой как "уполномоченному президента" по городу Минску разработать соответствующий проект постановления и внести на сессию горсовета для принятия.

Прямая речь Лукашенко: " Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет".

"Суть (постановления - ред.) заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства. Чтобы не дать этим негодяям пописывать, что мы варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске".

Что этому предшествовало: В Минске уже несколько дней продолжаются акции в "Площади перемен", чтобы почтить умершего в больнице Романа Бондаренко, которого похитили и избили, нанеся смертельные травмы.

На место гибели парня сносят большое количество цветов и свечей.