ОАСК взявся за справу щодо заборони діяльності "партії Шарія"

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом громадянина Віктора Шарія до Міністерства юстиції України.

Джерело: ОАСК

Деталі: Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту, який не звертається до суду з адміністративним позовом про заборону діяльності політичної партії "Партія Шарія".

Серед інших вимог позову - зобов’язати відповідача звернутись до суду з позовом про заборону вказаної партії.

Позивач зазначив, що він не є членом партії, не працює в ній та не входить до складу керівних органів партії і вважає, що використання його прізвища в назві партії не повинно відбуватись без його згоди.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.