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ОАСК взявся за справу щодо заборони діяльності "партії Шарія"

Вівторок, 17 листопада 2020, 18:09

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом громадянина Віктора Шарія до Міністерства юстиції України.

Джерело: ОАСК

Деталі: Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту, який не звертається до суду з адміністративним позовом про заборону діяльності політичної партії "Партія Шарія".

Серед інших вимог позову -  зобов’язати відповідача звернутись до суду з позовом про заборону вказаної партії.

Позивач зазначив, що він не є членом партії, не працює в ній та не входить до складу керівних органів партії і вважає, що використання його прізвища в назві партії не повинно відбуватись без його згоди.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Українська правда


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