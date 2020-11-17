ОАСК взялся за дело о запрете деятельности "партии Шария"
Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску гражданина Виктора Шария к Министерству юстиции Украины.
Источник: ОАСК
Детали Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста, не обращается в суд с иском о запрете деятельности политической партии "Партия Шария".
Среди других требований иска - обязать ответчика обратиться в суд с иском о запрете указанной партии.
Истец отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии и считает, что использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия.
Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.