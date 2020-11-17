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ОАСК взялся за дело о запрете деятельности "партии Шария"

Вторник, 17 ноября 2020, 17:09
ОАСК взялся за дело о запрете деятельности партии Шария

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску гражданина Виктора Шария к Министерству юстиции Украины.

Источник: ОАСК

Детали Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста, не обращается в суд с иском о запрете деятельности политической партии "Партия Шария".

Среди других требований иска - обязать ответчика обратиться в суд с иском о запрете указанной партии.

Истец отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии и считает, что использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

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