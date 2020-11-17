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Єврокомісія уклала угоду з п’ятим виробником вакцини на 405 мільйонів доз

Вівторок, 17 листопада 2020, 17:18

Європейська комісія затвердила контракт з європейською фармацевтичною компанією CureVac на купівлю майбутньої вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті ЄК.

Контракт передбачає закупівлю 225 мільйонів доз від імені всіх держав-членів ЄС, а також можливість отримати ще до 180 мільйонів доз, як тільки після вакцинації препарат доведе свою безпечність та ефективність проти COVID-19.

Це вже п’ятий контракт Єврокомісії на купівлю вакцин. Раніше були укладені угоди з виробниками AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV та BioNtech-Pfizer. Також ведуться переговори з Moderna. Всі вакцини вироблятимуться в країнах ЄС.

Держави-члени можуть також прийняти рішення про передачу вакцини країнам із нижчим та середнім рівнем доходу або про перенаправлення її до інших європейських країн.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Лейен сказала: "Через кілька днів після нашого контракту з BioNTech та Pfizer, я рада повідомити про нову угоду з перспективною європейською компанією.

"На сьогодні Комісія забезпечила щонайменше 1,2 мільярда доз та виконує своє зобов'язання забезпечити рівний доступ до безпечних, ефективних та доступних вакцин не лише для громадян ЄС, а й для найбідніших та найуразливіших людей у ​​світі. Більшість із цих кандидатів на вакцину перебувають на просунутій фазі клінічних випробувань, і, сподіваємось, сертифікація підтвердить ці позитивні результати, після чого вони допоможуть нам у подоланні пандемії", - сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, компанія Moderna заявила, що її експериментальна вакцина на 94,5% ефективна в запобіганні COVID-19, грунтуючись на проміжних даних останнього клінічного випробування.

Тиждень тому компанії BioNTech та Pfizer, конкуренти Moderna, заявили, що їхня потенційна вакцина є практично настільки ж ефективною. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Європакарантинвакцинація
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