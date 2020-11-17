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Еврокомиссия заключила соглашение с пятым производителем вакцины на 405 млн доз

Вторник, 17 ноября 2020, 18:18

Европейская комиссия утвердила контракт с европейской фармацевтической компанией CureVac на покупку будущей вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ЕК.

Контракт предусматривает закупку 225 млн доз от имени всех государств-членов ЕС, а также возможность получить еще до 180 млн доз, как только после вакцинации препарат докажет свою безопасность и эффективность против COVID-19.

Это уже пятый контракт Еврокомиссии на покупку вакцин. Ранее были заключены соглашения с производителями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV и BioNtech-Pfizer. Также ведутся переговоры с Moderna. Все вакцины будут производиться в странах ЕС.

Государства-члены могут также принять решение о передаче вакцины странам с низким и средним уровнем дохода или о перенаправлении ее в другие европейские страны.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: "Через несколько дней после нашего контракта с BioNTech и Pfizer я рада сообщить о новом соглашении с перспективной европейской компанией".

"На сегодня Комиссия обеспечила не менее 1,2 млрд доз и выполняет свое обязательство обеспечить равный доступ к безопасным, эффективным и доступным вакцинам не только для граждан ЕС, но и для бедных и уязвимых людей в мире. Большинство из этих кандидатов на вакцину находятся на продвинутой фазе клинических испытаний, и, надеемся, сертификация подтвердит эти положительные результаты, после чего они помогут нам в преодолении пандемии", - сказала фон дер Ляйен.

Напомним, компания Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19, основываясь на промежуточных данных последнего клинического испытания.

Неделю назад компании BioNTech и Pfizer, конкуренты Moderna, заявили, что их потенциальная вакцина практически столь же эффективна.

Темы: Европакарантинвакцинация


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