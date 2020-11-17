Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС не зміг розпочати переговори про вступ Північної Македонії через Болгарію

Вівторок, 17 листопада 2020, 17:54

Європейський союз не зміг ухвалити рішення про початок переговорів з Північною Македонією щодо вступу через позицію Болгарії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Як і очікувалося, сьогодні в Раді ЄС із загальних питань (GAC) ніяких кроків по Північній Македонії. Але це питання знову підніметься на грудневому засіданні GAC, і переговори все ще тривають. Я все ще не виключаю проведення Міжурядової конференції в цьому році", - написав Джозвяк.

Болгарія минулого тижня офіційно повідомила ЄС, що не може підтримати запропоновані рамки для початку переговорів з Північною Македонією.

Софія вважає, що проєкт резолюції, яка буде стартом переговорного процесу між Північною Македонією та ЄС, "не передбачає гарантій", що умови, висунуті Болгарією, будуть виконані.

Рішення Болгарії фактично означає блокування приєднання Північної Македонії до ЄС. Переговорну основу - рамки - можна затвердити пізніше, але без неї переговори про членство не можуть розпочатися.

Болгарська влада наголошує, що перед початком переговорів необхідно вирішити питання, пов'язані з національною ідентичністю  та мовою мешканців  Північної  Македонії, та належності національних героїв, серед яких є Гоце Делчев.

В Болгарії вважають Гоце Делчева, лідера боротьби балканських народів проти османського панування, своїм героєм, тоді як в Північної Македонії впевнені, що він є героїчним представником македонців.

Окрім того, Софія просить Скоп'є визнати, що в цілому "македонська ідентичність та мова мають болгарське коріння".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСМакедонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ЄС
Швеція допоможе Туреччині зі зближенням у ЄС в обмін на вступ до НАТО
Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили ще на рік
Від Вільнюса до Вільнюса
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: