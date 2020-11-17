Окупанти продають кримський завод "Масандра"
Вівторок, 17 листопада 2020, 19:12
Так зване "міністерство майнових і земельних відносин Криму" продає винзавод "Масандра".
Джерело: Meduza
Деталі: На торги виставлені 100% акцій АТ "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра" із початковою вартістю - 5,3 мільярда рублів.
Аукціон призначили на 14 грудня.
Передісторія:
- "Массандра" - найстаріший і найбільший винзавод Криму, який Росія "націоналізовала" після анексії півострова навесні 2014 року.
- У 205 році Міністерство аграрної політики і продовольства України заявило, що має намір налагодити випуск вин під ТМ "Масандра" на українських заводах.