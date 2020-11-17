Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти продають кримський завод "Масандра"

Вівторок, 17 листопада 2020, 18:12
Окупанти продають кримський завод Масандра

Так зване "міністерство майнових і земельних відносин Криму" продає винзавод "Масандра".

Джерело: Meduza

Деталі: На торги виставлені 100% акцій АТ "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра" із початковою вартістю - 5,3 мільярда рублів.

Аукціон призначили на 14 грудня.

Передісторія:

  • "Массандра" - найстаріший і найбільший винзавод Криму, який Росія "націоналізовала" після анексії півострова навесні 2014 року.
  • У 2015 році Міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що має намір налагодити випуск вин під ТМ "Масандра" на українських заводах.

"Українська правда" у Threads

Теми: Криманексія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: