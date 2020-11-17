Оккупанты продают крымский завод "Массандра"
Вторник, 17 ноября 2020, 19:12
Так называемое "министерство имущественных и земельных отношений Крыма" продает винзавод "Массандра".
Источник: Meduza
Детали: На торги выставлены 100% акций АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" с начальной стоимостью - 5,3 миллиарда рублей.
Аукцион назначен на 14 декабря.
Предыстория:
- "Массандра" - старейший и крупнейший винзавод Крыма, который Россия "национализовала" после аннексии полуострова весной 2014 года.
- В 2015 году Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что намерено наладить выпуск вин под ТМ "Массандра" на украинских заводах.