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Оккупанты продают крымский завод "Массандра"

Вторник, 17 ноября 2020, 19:12

Так называемое "министерство имущественных и земельных отношений Крыма" продает винзавод "Массандра".

Источник: Meduza

Детали: На торги выставлены 100% акций АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" с начальной стоимостью - 5,3 миллиарда рублей.

Аукцион назначен на 14 декабря.

Предыстория:

  • "Массандра" - старейший и крупнейший винзавод Крыма, который Россия "национализовала" после аннексии полуострова весной 2014 года.
  • В 2015 году Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что намерено наладить выпуск вин под ТМ "Массандра" на украинских заводах.

Темы: Крыманнексия


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