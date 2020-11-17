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МЗС відповіло на звинувачення РФ щодо спроби "дезавуювати Мінські домовленості"

Вівторок, 17 листопада 2020, 19:25

Міністерство закордонних справ України відкидає звинувачення Російської Федерації стосовно спроби "дезавуювати Мінські домовленості".

Як повідомляє "Європейська правда" про це йдеться в заяві МЗС у відповідь на коментар представника МЗС РФ у зв'язку з нещодавньою німецько-французькою заявою щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Оцінка зовнішньополітичними відомствами Німеччини і Франції тих зусиль, яких докладає Україна на шляху до послідовного виконання Мінських домовленостей, зокрема рішень, досягнутих на рівні глав держав у "Нормандському форматі", викликала в МЗС РФ шквал емоцій, необґрунтованої критики та маніпулятивних звинувачень", - йдеться у заяві.

"Вони не відповідають дійсності і є невдалою спробою виправдати подальшу агресивну політику Російської Федерації щодо України та небажання російської сторони зробити принаймні мінімальні кроки для полегшення гуманітарної ситуації в окупованих окремих районах Донецької та Луганської областей чи для сприяння безперешкодному здійсненню контактів між громадянами України по обидва боки лінії розмежування", - додали в МЗС.

Також у МЗС наголосили, що стосовно роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду з 10 листопада розпочав свою роботу новостворений КПВВ "Щастя", де громадяни можуть скористатися послугами Центру надання адміністративних послуг, відділення банку, а також кімнати матері та дитини.

На КПВВ "Щастя" відкрито сервісний центр, де передбачено надання більш як 80 послуг, що значно полегшить вирішення цілої низки гуманітарних проблем для наших громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, продовжується робота з удосконалення обслуговування цивільного населення на КПВВ "Золоте".

Нагадаємо, 13 листопада Франція і Німеччина закликали Російську Федерацію використати вплив на бойовиків для відкриття КПВВ у Щасті і Золотому.

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