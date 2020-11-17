МИД ответил на обвинения РФ о попытке "дезавуировать Минские договоренности"

Министерство иностранных дел Украины отвергает обвинения Российской Федерации в отношении попытки "дезавуировать Минские договоренности".

Как сообщает "Европейская правда" об этом говорится в заявлении МИД в ответ на комментарий представителя МИД РФ в связи с недавней немецко-французской заявлением по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Оценка внешнеполитическими ведомствами Германии и Франции тех усилий, которые прилагает Украина на пути к последовательному выполнению Минских договоренностей, в частности решений, достигнутых на уровне глав государств в "нормандской формате", вызвала в МИД РФ шквал эмоций, необоснованной критики и манипулятивных обвинений", - говорится в заявлении.

"Они не соответствуют действительности и являются неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины и нежелание российской стороны сделать по крайней мере минимальные шаги для облегчения гуманитарной ситуации в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей или для содействия беспрепятственному осуществлению контактов между гражданами Украины с обеих сторон линии разграничения", - добавили в МИД.

Также в МИД отметили, что в отношении работы контрольных пунктов въезда-выезда с 10 ноября начал свою работу вновь КПВВ "Счастье", где граждане могут воспользоваться услугами Центра предоставления административных услуг, отделение банка, а также комнаты матери и ребенка.

На КПВВ "Счастье" открыт сервисный центр, где предусмотрено предоставление более 80 услуг, что значительно облегчит решение целого ряда гуманитарных проблем для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Кроме того, продолжается работа по совершенствованию обслуживания гражданского населения на КПВВ "Золотое".

Напомним, 13 ноября Франция и Германия призвали Российскую Федерацию использовать влияние на боевиков для открытия КПВВ в Счастье и Золотом.