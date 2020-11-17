Частина Мінська третій день без води: люди впевнені, що це через протести

У мікрорайоні "Нова Борова" на північному сході Мінська, де живуть близько 15 тисяч людей, три дні немає води. Влада каже, що працюють над відновленням її подачі, але багато місцевих жителів вважають, що насправді комунальні служби саботують ремонт через сильні протестні настрої в районі.

Джерело: одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановська у Telegram, "Медуза"

Деталі: Вода в більшості будинків пропала вранці в неділю, 15 листопада. Після скарг жителів в район приїхала аварійна служба, і до вечора вода з'явилася, однак уже через кілька годин відключилася знову.

У Мінськводоканалі, однак, офіційно прокоментували ситуацію тільки ввечері 16 листопада, через більш ніж добу з моменту відключення води. Там заявили, що "вживаються всі необхідні заходи", і допустили, що пошкодження могло бути навмисним.

17 листопада, коли вода так і не пішла, в Мінськводоканалі повідомили, що відновлювальні роботи виконані й тепер починаються профілактичні заходи, які потрібні за регламентом перед запуском системи. Про те, що сталося, доповіли на нараді Олександру Лукашенку. Він зажадав від своїх помічників взяти справу на особистий контроль.

Багато жителів району вважають, що влада спеціально залишила їх без води, таким чином караючи за опозиційність. На серпневих виборах президента Білорусії ділянки для голосування в "Новій Боровій" виявилися одними з небагатьох, хто опублікував підсумкові протоколи - Світлана Тихановська там набрала близько 90% голосів. У наступні місяці район став одним з центрів протестних акцій; багато жителів регулярно вивішують на будинках біло-червоно-білі прапори. Їх знімають співробітники комунальних служб - причому вони продовжили це робити і після аварії.

У день, коли в районі пропала вода, хтось привіз і встановив там три туалетних кабінки, розфарбованих як біло-червоно-білий прапор. "Радіо Свобода" називає це непрямим підтвердженням того, що це провокація влади.

Пряма мова Тихановської: "Якщо хтось робив це спеціально - то спроба перетворити" Нову Борову "в гетто була б занадто дрібною і мстивої навіть для них. Але і випадково допускати подібні аварії - дуже показова байдужість до свого народу".