Часть Минска третий день без воды: люди уверены, что это из-за протестов

В микрорайоне "Новая Боровая" на северо-востоке Минска, где живут около 15 тысяч человек, три дня нет воды. Власти говорят, что работают над восстановлением ее подачи, но многие местные жители считают, что на самом деле коммунальные службы саботируют ремонт из-за сильных протестных настроений в районе.

Источник: одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в Telegram, "Медуза"

Детали: Вода в большинстве домов пропала утром в воскресенье, 15 ноября. После жалоб жителей в район приехала аварийная служба и к вечеру вода появилась, однако уже через несколько часов отключилась снова.

В Минскводоканале, однако, официально прокомментировали ситуацию только вечером 16 ноября, спустя более чем сутки с момента отключения воды. Там заявили, что "принимаются все необходимые меры", и допустили, что повреждение могло быть умышленным.

17 ноября, когда вода так и не пошла, в Минскводоканале сообщили, что восстановительные работы выполнены и теперь начинаются профилактические мероприятия, которые требуются по регламенту перед запуском системы. О произошедшем доложили на совещании Александру Лукашенко. Он потребовал от своих помощников взять дело на личный контроль.

Многие жители района считают, что власти специально оставили их без воды, таким образом наказывая за оппозиционность. На августовских выборах президента Белоруссии участки для голосования в "Новой Боровой" оказались одними из немногих, кто опубликовал итоговые протоколы — Светлана Тихановская там набрала около 90% голосов. В последующие месяцы район стал одним из центров протестных акций; многие жители регулярно вывешивают на домах бело-красно-белые флаги. Их снимают сотрудники коммунальных служб — причем они продолжили это делать и после аварии.

В день, когда в районе пропала вода, кто-то привез и установил там три туалетных кабинки, раскрашенных как бело-красно-белый флаг. "Радио Свобода" называет это косвенным подтверждением того, что случившееся может быть провокацией властей.

Прямая речь Тихановской: "Если кто-то делал это специально – то попытка превратить "Новую Боровую" в гетто была бы слишком мелкой и мстительной даже для них. Но и случайно допускать подобные аварии – очень показательное наплевательство на свой народ".