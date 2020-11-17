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В Україні до кінця тижня сніг і мороз до -12°

Вівторок, 17 листопада 2020, 21:06
В Україні до кінця тижня сніг і мороз до -12°

В Україні найближчими днями прогнозують прохолодну погоду з заморозками до -12°, у Києві в середу місцями невеликий мокрий сніг.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на " Укргідрометцентр"

Деталі: 18 листопада хмарно. Без опадів, лише у північних та центральних областях вночі та вранці місцями невеликий мокрий сніг. У східній частині на дорогах ожеледиця, у західних областях подекуди туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у північно-східних областях вночі 6-9° морозу, вдень 3-5° морозу, у західних областях, на півдні Криму та Одещини вночі 1-6° тепла, вдень 7-12.

У Києві 18 листопада вночі та вранці місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла. На Київщині вночі та вранці місцями також сніжитиме, вдень сухо. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

19 листопада в Україні без опадів. 20 листопада у західних, вдень і в північних областях та на Вінниччині невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, місцями ожеледиця. В західних областях і на півдні країни вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, східний, з переходом 20 листопада в західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, у південно-східних областях, 19 листопада і в Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у західних областях 0-5° тепла; вдень в Україні 0-5° тепла, 19 листопада у західних областях 6-11° тепла; у східних областях вночі 7-12° морозу, на Луганщині до 16°, вдень 0-5° морозу.

У Києві та столичній області 19 листопада без опадів, вдень 20 листопада можливий невеликий дощ зі снігом, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

21 листопада вночі на більшій частині території України, вдень на Лівобережжі невеликий мокрий сніг та дощ. 22 листопада у східній частині невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів. Температура вночі 21 листопада від 2° тепла до 4° морозу, 22 листопада 0-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві і Київській області 21 листопада вночі можливий невеликий мокрий сніг. Температура вночі 21 листопада від 1° тепла до 4° морозу, 22 листопада 1-6° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла.

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
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