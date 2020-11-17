Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Украине до конца недели снег и мороз до -12°

Вторник, 17 ноября 2020, 22:06

В Украине в ближайшие дни прогнозируют прохладную погоду с заморозками до -12°, в Киеве в среду местами небольшой мокрый снег.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 18 ноября облачно. Без осадков, только в северных и центральных областях ночью и утром местами небольшой мокрый снег. В восточной части на дорогах гололедица, в западных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в юго-восточных областях ночью 6-9° мороза, днем 3-5° мороза, в западных областях, на юге Крыма и Одесской области ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киеве 18 ноября ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла. В Киевской области ночью и утром местами также будет снежить, днем сухо. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

19 ноября в Украине без осадков. 20 ноября в западных, днем и в северных областях, и в Винницкой области небольшой дождь, местами с мокрым снегом, местами гололедица. В западных областях и на юге страны ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, восточный, с переходом 20 ноября в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточных областях, 19 ноября и в Карпатах порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 1-6° мороза, в западных областях 0-5° тепла; днем в Украине 0-5° тепла, 19 ноября в западных областях 6-11° тепла; в восточных областях ночью 7-12° мороза, в Луганской области до 16°, днем 0-5° мороза.

В Киеве и столичной области 19 ноября без осадков, днем 20 ноября возможен небольшой дождь со снегом, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

21 ноября ночью на большей части территории Украины, днем на Левобережье небольшой мокрый снег и дождь. 22 ноября в восточной части небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. Температура ночью 21 ноября от 2° тепла до 4° мороза, 22 ноября 0-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье 2-7° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве и Киевской области 21 ноября ночью возможен небольшой мокрый снег. Температура ночью 21 ноября от 1° тепла до 4° мороза, 22 ноября 1-6° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла.

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
погода
В Украину идут морозы, в Киеве снег
К вечеру в Киеве ожидается снег
Синоптики и спасатели предупреждают о гололедице
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...