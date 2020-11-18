Парламент Туреччини схвалив відправку військових до Азербайджану 

Генеральна асамблея Великих національних зборів Туреччини погодила пропозицію президента Реджепа Ердогана відправити військових до Азербайджану.

Джерело: державне агентство Туреччини "Анадолу"

Деталі: Підтримали таке рішення як і правляча, так і опозиційні партії. Лише представники Демократичної партії народів виступили проти резолюції.

Проєкт відповідного указу із підписом Ердогана був представлений парламенту у понеділок. У ньому, зокрема, йде мова про формування Спільного центру Туреччини та Росії щодо моніторингу режиму припинення вогню.

"Місце Спільного центру буде визначено Азербайджаном. У центрі діятимуть військовослужбовці, а при необхідності цивільні фахівці. Робота центру буде спрямована на забезпечення миру і стабільності на Південному Кавказі в світлі кроків щодо забезпечення територіальної цілісності Азербайджану, що відображено і в відповідних резолюціях РБ ООН і ОБСЄ. Відправка військових до Азербайджану також відповідає національним інтересам Туреччини", – зазначається у резолюції.

Рамки у яких буде діяти місія, чисельність контингенту та терміни їх дії буде визначати адміністрація президента Туреччини.

Що передувало: Минулого тижня Туреччина заявляє про підписання з РФ меморандуму про розуміння, який передбачає створення спільного російсько-турецького центру для контролю за дотриманням режиму тиші у Нагірному Карабаху.

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