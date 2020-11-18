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Парламент Туреччини схвалив відправку військових до Азербайджану 

Середа, 18 листопада 2020, 01:21
Парламент Туреччини схвалив відправку військових до Азербайджану 

Генеральна асамблея Великих національних зборів Туреччини погодила пропозицію президента Реджепа Ердогана відправити військових до Азербайджану.

Джерело: державне агентство Туреччини "Анадолу"

Деталі: Підтримали таке рішення як і правляча, так і опозиційні партії. Лише представники Демократичної партії народів виступили проти резолюції. 

Проєкт відповідного указу із підписом Ердогана був представлений парламенту у понеділок. У ньому, зокрема, йде мова про формування Спільного центру Туреччини та Росії щодо моніторингу режиму припинення вогню.

"Місце Спільного центру буде визначено Азербайджаном. У центрі діятимуть військовослужбовці, а при необхідності цивільні фахівці. Робота центру буде спрямована на забезпечення миру і стабільності на Південному Кавказі в світлі кроків щодо забезпечення територіальної цілісності Азербайджану, що відображено і в відповідних резолюціях РБ ООН і ОБСЄ. Відправка військових до Азербайджану також відповідає національним інтересам Туреччини", – зазначається у резолюції. 

Рамки у яких буде діяти місія, чисельність контингенту та терміни їх дії буде визначати адміністрація президента Туреччини.  

Що передувало: Минулого тижня Туреччина заявляє про підписання з РФ меморандуму про розуміння, який передбачає створення спільного російсько-турецького центру для контролю за дотриманням режиму тиші у Нагірному Карабаху. 

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Нагадаємо:

  • У ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.
  • Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.
  • Прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков заявляв, що Путін та президент Азербайджану не обговорювали можливість введення у Карабах турецьких миротворців, але підтвердив, що обговорювався моніторинговий центр "на території Азербайджану".

Українська правда
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