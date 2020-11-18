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Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан

Среда, 18 ноября 2020, 02:21

Генеральная ассамблея Великого национального собрания Турции согласовала предложение президента Реджепа Эрдогана отправить военных в Азербайджан.

Источник: Государственное агентство Турции "Анадолу"

Детали: Поддержали такое решение как и правящая, так и оппозиционные партии. Только представители Демократической партии народов выступили против резолюции.

Проект соответствующего указа с подписью Эрдогана был представлен парламенту в понедельник. В нем, в частности, говорится о формировании совместного центра Турции и России по мониторингу режима прекращения огня.

"Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", – говорится в резолюции.

Рамки в которых будет действовать миссия, численность контингента и сроки их действия будет определять администрация президента Турции.

Что предшествовало: На прошлой неделе Турция заявляет о подписании с РФ меморандума о понимании, который предусматривает создание совместного российско-турецкого центра для контроля за соблюдением режима тишины в Нагорном Карабахе.

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Напомним:

  • В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
  • Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин и президент Азербайджана не обсуждали возможность введения в Карабах турецких миротворцев, но подтвердил, что обсуждался мониторинговый центр "на территории Азербайджана".

Украинская правда


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