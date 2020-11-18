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Україна може стати членом НАТО без ПДЧ – Кулеба

Середа, 18 листопада 2020, 03:15

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО не варто підносити до рангу культу, тому що стати членом альянсу можна без ПДЧ.

Джерело: Кулеба під час онлайн-конференції "The Road to Warsaw Security Forum", цитує "Укрінформ

Пряма мова: "Позиція Україна проста: якщо ПДЧ є чимось, що надалі cпростить наш шлях до членства, то Україна і Грузія мають його отримати. Але якщо союзники вирішать, що ми можемо досягнути такого ж результату за визначений період часу без ПДЧ, то ми це можемо обговорити".

Деталі: За словами міністра, ПДЧ не потрібно підносити до рангу культу.

Водночас шлях України до Північноатлантичного альянсу, на думку Кулеби, має бути чітко визначений по напрямку, інструментах та дедлайну. 

"Це дуже важливо. В іншому випадку ми блукатимемо у просторі, роблячи щось, що не наближуватиме нас до нашої мети",– підсумував міністр.

Теми: НАТОКулеба Дмитро


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