Україна може стати членом НАТО без ПДЧ – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО не варто підносити до рангу культу, тому що стати членом альянсу можна без ПДЧ.

Джерело: Кулеба під час онлайн-конференції "The Road to Warsaw Security Forum", цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Позиція Україна проста: якщо ПДЧ є чимось, що надалі cпростить наш шлях до членства, то Україна і Грузія мають його отримати. Але якщо союзники вирішать, що ми можемо досягнути такого ж результату за визначений період часу без ПДЧ, то ми це можемо обговорити".

Деталі: За словами міністра, ПДЧ не потрібно підносити до рангу культу.

Водночас шлях України до Північноатлантичного альянсу, на думку Кулеби, має бути чітко визначений по напрямку, інструментах та дедлайну.

"Це дуже важливо. В іншому випадку ми блукатимемо у просторі, роблячи щось, що не наближуватиме нас до нашої мети",– підсумував міністр.