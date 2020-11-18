Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна може стати членом НАТО без ПДЧ – Кулеба

Середа, 18 листопада 2020, 02:15
Україна може стати членом НАТО без ПДЧ – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО не варто підносити до рангу культу, тому що стати членом альянсу можна без ПДЧ.

Джерело: Кулеба під час онлайн-конференції "The Road to Warsaw Security Forum", цитує "Укрінформ

Пряма мова: "Позиція Україна проста: якщо ПДЧ є чимось, що надалі cпростить наш шлях до членства, то Україна і Грузія мають його отримати. Але якщо союзники вирішать, що ми можемо досягнути такого ж результату за визначений період часу без ПДЧ, то ми це можемо обговорити".

Деталі: За словами міністра, ПДЧ не потрібно підносити до рангу культу.

Водночас шлях України до Північноатлантичного альянсу, на думку Кулеби, має бути чітко визначений по напрямку, інструментах та дедлайну. 

"Це дуже важливо. В іншому випадку ми блукатимемо у просторі, роблячи щось, що не наближуватиме нас до нашої мети",– підсумував міністр.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОКулеба Дмитро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
НАТО
Кулеба про майбутній саміт у Вільнюсі: Шлях України до НАТО точно стане коротшим
Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ
Резніков: Україна є де-факто і стане де-юре членом НАТО
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: