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Украина может стать членом НАТО без ПДЧ – Кулеба

Среда, 18 ноября 2020, 02:15
Украина может стать членом НАТО без ПДЧ – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО не стоит возводить в ранг культа, потому что стать членом альянса можно без ПДЧ.

Источник: Кулеба во время онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum", цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем упростит наш путь к членству, то Украина и Грузия должны его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить".

Детали: По словам министра, ПДЧ не нужно подносить в ранг культа.

В то же время путь Украины к Североатлантическому альянсу, по мнению Кулебы, должен быть четко определен по направлению, инструментах и ​​дедлайну.

"Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не будет приближать нас к нашей цели", – подытожил министр.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОКулеба Дмитрий
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