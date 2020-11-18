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Словаки вийшли на протест проти карантину

Середа, 18 листопада 2020, 05:15
Словаки вийшли на протест проти карантину

Тисячі словаків вийшли на протест проти карантинних обмежень у Братиславі та інших містах. 

Джерело: Reuters

Деталі: Наразі у Словаччині загалом виявили близько 88 тисяч випадків коронавірусу та зареєстрували 557 летальних випадків. 

Незважаючи на начебто спад захворюваності, у країні діють все ще багато обмежень, зокрема щодо зборів громадян, роботи ресторанів та закладів освіти. 

Зазначається, що багато учасників акцій були без масок та не дотримувались соціальної дистанції. 

Протестувальники тримали плакати із словами "Поверніть нашу свободу".

За попередньою інформацією, до акцій також приєднались футбольні фанати, ультрас.

Нагадаємо: 

Теми: Словаччинакоронавірус
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