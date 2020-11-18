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Словаки вышли на протест против карантина

Среда, 18 ноября 2020, 06:15

Тысячи словаков вышли на протест против карантинных ограничений в Братиславе и других городах.

Источник: Reuters

Детали: Сейчас в Словакии вообще обнаружили около 88 тысяч случаев коронавируса и зарегистрировали 557 летальных случаев.

Несмотря на вроде бы спад заболеваемости в стране действуют все еще много ограничений, в частности касательно собраний граждан, работы ресторанов и заведений образования.

Отмечается, что многие участники акций были без масок и не соблюдали социальной дистанции.

Протестующие держали плакаты со словами "Верните нашу свободу".

По предварительной информации, к акции также присоединились футбольные фанаты, ультрас.

Напомним:

  • Около 3,6 миллиона человек из 5,5 миллиона населения Словакии прошли тест на антигены в минувшие выходные в рамках общенациональной кампании тестирования, координированной армией и муниципалитетами.
  • В целом около 1% участников тестирования получили положительный результат.

Украинская правда
Темы: Словакиякоронавирус


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