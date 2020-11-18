Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Словаки вышли на протест против карантина

Среда, 18 ноября 2020, 05:15
Словаки вышли на протест против карантина

Тысячи словаков вышли на протест против карантинных ограничений в Братиславе и других городах.

Источник: Reuters

Детали: Сейчас в Словакии вообще обнаружили около 88 тысяч случаев коронавируса и зарегистрировали 557 летальных случаев.

Несмотря на вроде бы спад заболеваемости в стране действуют все еще много ограничений, в частности касательно собраний граждан, работы ресторанов и заведений образования.

Отмечается, что многие участники акций были без масок и не соблюдали социальной дистанции.

Протестующие держали плакаты со словами "Верните нашу свободу".

По предварительной информации, к акции также присоединились футбольные фанаты, ультрас.

Напомним:

  • Около 3,6 миллиона человек из 5,5 миллиона населения Словакии прошли тест на антигены в минувшие выходные в рамках общенациональной кампании тестирования, координированной армией и муниципалитетами.
  • В целом около 1% участников тестирования получили положительный результат.

Украинская правда
Темы: Словакиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Словакия
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Словакия поставит Украине 16 САУ "Зузана" и начнет совместное производство боеприпасов
Зеленский начал визит в Братиславу
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: