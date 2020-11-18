Словаки вышли на протест против карантина

Тысячи словаков вышли на протест против карантинных ограничений в Братиславе и других городах.

Источник: Reuters

Детали: Сейчас в Словакии вообще обнаружили около 88 тысяч случаев коронавируса и зарегистрировали 557 летальных случаев.

Несмотря на вроде бы спад заболеваемости в стране действуют все еще много ограничений, в частности касательно собраний граждан, работы ресторанов и заведений образования.

Отмечается, что многие участники акций были без масок и не соблюдали социальной дистанции.

Протестующие держали плакаты со словами "Верните нашу свободу".

По предварительной информации, к акции также присоединились футбольные фанаты, ультрас.

Напомним: