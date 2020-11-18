У деяких областях України на дорогах ожеледиця
Середа, 18 листопада 2020, 09:01
У Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях зранку 18 листопада можлива ожеледь і ожеледиця, у східних областях її очікують і 19 листопада.
Джерело: ДСНС із посиланням на Український гідрометцентр
Деталі: З ночі та вранці 18 листопада у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
По Києву протягом доби 18 листопада ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
До 19 листопада у східних областях на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.