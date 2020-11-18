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У деяких областях України на дорогах ожеледиця 

Середа, 18 листопада 2020, 09:01

У Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях зранку 18 листопада можлива ожеледь і ожеледиця, у східних областях її очікують і 19 листопада. 

Джерело: ДСНС із посиланням на Український гідрометцентр 

Деталі: З ночі та вранці 18 листопада у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

По Києву протягом доби 18 листопада ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

До 19 листопада у східних областях на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Теми: погода
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