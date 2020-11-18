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В некоторых областях Украины на дорогах гололедица

Среда, 18 ноября 2020, 10:01

В Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях утром 18 ноября возможны гололед и гололедица, в восточных областях ее ожидают и 19 ноября.

Источник: ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: С ночи и утром 18 ноября во Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

По Киеву в течение суток 18 ноября гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

До 19 ноября в восточных областях на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.



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