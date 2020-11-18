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Маріонетки Росії сидять у Раді, олігархи дзвонять суддям - голова посольства США

Середа, 18 листопада 2020, 10:49

Росія протистоїть Україні на різних фронтах: у Верховній Раді є її маріонетки, а антизахідні наративи Кремля поширюються в медіапросторі, заявила тимчасово повірена США в Україні Крістіна Квін.

Джерело: Кристина Квін на конференції Діалоги про реформи, Liga.net

Пряма мова: "Зараз на багатьох фронтах Україна бореться з агресією Росії: окупацією і спробою анексії Криму, підтримуваним Росією конфліктом на Донбасі. Також це кібератаки і дезінформація, яка поширюється з території РФ і через маріонеток Росії, частина з яких др сьогодні сидить у Верховної Раді".

Деталі: Тимчасово повірена США в Україні зазначила, що агенти впливу Кремля намагаються поширювати антизахідні наративи через медіахолдинги й соцмережі.

За її словами, "ці голоси говорять, що західні партнери намагаються управляти внутрішніми справами України - цей наратив нечесний, він перевертає реальність із ніг на голову".

Квін запевнила, що "західні партнери підтримують Україну, ті цілі, які стоять перед українським урядом та українськими громадянами".

Дипломат вважає, що проросійські сили поширюють дезінформацію в особистих інтересах, мотивуючись бажанням збагатитися, і намагаються провалити євроатлантичну інтеграцію України.

Вона також зазначила, що президент Володимир Зеленський прийшов до влади з гаслом боротьби з корупцією і досягнув певних успіхів: скасування депутатської недоторканності, прийняття банківського і земельного закону. Однак реформам намагаються чинити опір ті, чиї інтереси це зачіпає.

За словами Квін, "олігархи і далі дзвонять членам Ради, суддям та іншим посадовим особам, щоб підірвати порядок денний президента і система працювала на їхню користь".

Вона запевнила, що США планують і далі співпрацювати з Зеленським щодо питань євроатлантичної організації.

Теми: СШАРосіяВерховна Радаолігархисуд


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