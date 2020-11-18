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Марионетки России сидят в Раде, олигархи звонят судьям – глава посольства США

Среда, 18 ноября 2020, 10:49

Россия противостоит Украине на разных фронтах: в Верховной Раде есть ее марионетки, а антизападные нарративы Кремля распространяются в медиапространстве, заявила временно поверенная США в Украине Кристина Квин.

Источник: Кристина Квин на конференции Диалоги о реформа, Liga.net

Прямая речь: "Сейчас на многих фронтах Украина борется с агрессией России: оккупацией и попыткой аннексии Крыма, поддерживаемым Россией конфликтом на Донбассе. Также это кибератаки и дезинформация, которая распространяется с территории РФ и через марионеток России, часть из которых по сегодняшний день сидит Верховной Раде".

Детали: Временно поверенная США в Украине отметила, что агенты влияния Кремля пытаются распространять антизападные нарративы через медиахолдинги и соцсети.

По ее словам, "эти голоса говорят, что западные партнеры пытаются управлять внутренними делами Украины – этот нарратив нечестен, он переворачивает реальность с ног на голову".

Квин заверила, что "западные партнеры поддерживают Украину, те цели, которые стоят перед украинским правительством и украинскими гражданами".

Дипломат считает, что пророссийские силы распространяют дезинформацию в личных интересах, мотивируясь желанием обогатиться, и пытаются провалить евроатлантическую интеграцию Украины.

Она также отметила, что президент Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгом борьбы с коррупцией и достиг определенных успехов: отмены депутатской неприкосновенности, принятия банковского и земельного закона. Однако реформам пытаются сопротивляться те, чьи интересы это задевает.

По словам Квин, "олигархи и дальше звонят членам Рады, судьям и прочим должностным лицам, чтобы подорвать повестку дня президента и система работала в их пользу".

Она заверила, что США намерены и дальше сотрудничать с Зеленским по вопросам евроатлантической организации.

Темы: СШАРосcияВерховная Радаолигархисуд


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