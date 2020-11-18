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Франція першою у Європі перетнула позначку у 2 млн заражень коронавірусом

Середа, 18 листопада 2020, 10:30

Франція за підсумками останнього оновлення статистики перетнула позначку у 2 мільйони заражень коронавірусом з початку епідемії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосив директор Агентства громадського здоров’я Жером Саломон.

З початку епідемії у Франції виявили вже 2 036 755 підтверджених випадків коронавірусу. Країна стала першою у Європі, яка перетнула позначку у 2 мільйони заражень. Наступними за кількістю випадків з початку епідемії йдуть Іспанія,  Британія та Італія. 

За останню добу зареєстрували 45 222 нових заражень, порівняно з менше 10 тисяч напередодні. Різкий "стрибок" ймовірно зумовлений надходженням частини даних із затримкою.

Померли у лікарнях за останню добу 437 хворих з коронавірусом. Також повідомили про 791 померлого у будинках для літніх людей та інших спеціальних закладах за період з 13 листопада до 16 листопада. Загальна кількість померлих у Франції з початку епідемії досягла 46 273.

У реанімаціях зараз перебувають 4854 хворих на коронавірус. 

Нагадаємо, напередодні кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом у Франції встановила рекорд, перевищивши 33 тисячі.

Раніше міністр охорони здоров’я Франції заявив, що країна пройшла пік "другої хвилі" і взяла епідемію під контроль, але закликав поки не послаблювати пильність.

Теми: Франціякоронавірус


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