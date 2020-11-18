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Франция первой в Европе пересекла отметку в 2 млн заражений коронавирусом

Среда, 18 ноября 2020, 10:30

Франция по итогам последнего обновления статистики пересекла отметку в 2 миллиона заражений коронавирусом с начала эпидемии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявил директор Агентства общественного здоровья Жером Саломон.

С начала эпидемии во Франции обнаружили уже 2 036 755 подтвержденных случаев коронавируса. Страна стала первой в Европе, которая пересекла отметку в 2 миллиона заражений. Следующие по количеству случаев - Испания, Великобритания и Италия.

За последние сутки зарегистрировали 45 222 новых заражений, по сравнению с менее 10 тысяч накануне. Резкий "скачок" вероятно обусловлен поступлением части данных с задержкой.

Умерли в больницах за последние сутки 437 больных с коронавирусом. Также сообщили о 791 умершем в домах престарелых и других специальных заведениях за период с 13 ноября по 16 ноября. Общее количество умерших во Франции с начала эпидемии достигло 46 273.

В реанимации сейчас находятся 4854 больных коронавирусом.

Напомним, накануне количество госпитализированных пациентов с коронавирусом во Франции установило рекорд, превысив 33 тысячи.

Ранее министр здравоохранения Франции заявил, что страна прошла пик "второй волны" и взяла эпидемию под контроль, но призвал пока не ослаблять бдительность.

Темы: Франциякоронавирус


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