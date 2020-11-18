"Мінером" ДБР виявився американець

Правоохоронці викрили псевдомінувальника будівлі Державного бюро розслідувань – ним виявився громадянин США.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "У ході проведення оперативних заходів працівники ДБР отримали інформацію щодо чоловіка, який здійснив телефонний дзвінок та повідомила про замінування адмінбудівлі ДБР, та встановили його місцезнаходження. Ним виявився 36-річний громадянин США".

Деталі: Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Що було раніше: Дзвінок про мінування ДБР надійшов 12 листопада. Правоохоронці обстежили будівлю, але небезпечних предметів не виявили.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про замінування).