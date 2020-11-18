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"Мінером" ДБР виявився американець

Середа, 18 листопада 2020, 09:58
Мінером ДБР виявився американець
Фото ДБР

Правоохоронці викрили псевдомінувальника будівлі Державного бюро розслідувань – ним виявився громадянин США.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "У ході проведення оперативних заходів працівники ДБР отримали інформацію щодо чоловіка, який здійснив телефонний дзвінок та повідомила про замінування адмінбудівлі ДБР, та встановили його місцезнаходження. Ним виявився 36-річний громадянин США". 

 

Деталі: Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Що було раніше: Дзвінок про мінування ДБР надійшов 12 листопада. Правоохоронці обстежили будівлю, але небезпечних предметів не виявили.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про замінування).

Українська правда

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Теми: ДБРСША
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