Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Минером" ГБР оказался американец

Среда, 18 ноября 2020, 10:58
Фото ГБР

Правоохранители разоблачили псевдоминера здания Государственного бюро расследований – им оказался гражданин США.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники ГБР получили информацию о мужчине, который совершил телефонный звонок и сообщил о заминировании админздания ГБР, и установили его местонахождение. Им оказался 36-летний гражданин США". 

 

Детали: Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Что было раньше: Звонок о минировании ГБР поступил 12 ноября. Правоохранители обследовали здание, но опасных предметов не обнаружили.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о заминировании).

Украинская правда
Темы: ГБРСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
ГБР
Авто патрульных сбило насмерть пешехода в Полтаве
Топ-чиновника Укртрансбезопасности задержали за взятки
Следователь ГБР по делам Майдана умер от COVID-19
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...