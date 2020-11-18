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"Минером" ГБР оказался американец

Среда, 18 ноября 2020, 09:58
Минером ГБР оказался американец
Фото ГБР

Правоохранители разоблачили псевдоминера здания Государственного бюро расследований – им оказался гражданин США.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники ГБР получили информацию о мужчине, который совершил телефонный звонок и сообщил о заминировании админздания ГБР, и установили его местонахождение. Им оказался 36-летний гражданин США". 

 

Детали: Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Что было раньше: Звонок о минировании ГБР поступил 12 ноября. Правоохранители обследовали здание, но опасных предметов не обнаружили.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о заминировании).

Украинская правда
Темы: ГБРСША
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