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Кокаїн на 4 млн доларів знайшли в контейнері з бананами

Середа, 18 листопада 2020, 10:09
Кокаїн на 4 млн доларів знайшли в контейнері з бананами

У морському порту "Південний", що на Одещині, у контейнері з бананами із Еквадору виявили кокаїну на 4 млн доларів. 

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "На Одещині знову затримали партію південноамериканського кокаїну. Наркотичні брикети, загальною вагою 22,6 кг виявили у контейнері з Еквадору.

Правоохоронці знайшли 20 брикетів кокаїну у морському порту "Південний". Наркотик був захований у вентиляційних люках контейнера з бананами. Вартість цієї партії за цінами "чорного ринку" складає 4 млн доларів США".

Деталі: Спецоперацію провели оперативники Одеського прикордонного загону спільно зі співробітниками Одеської митниці, УСБУ в Одеській області, групою портового контролю (ССР).

З початку 2020 року у морських портах прикордонники виявили та затримали понад 430 кг кокаїну.

Українська правда

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Теми: наркотикипортиОдеса
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