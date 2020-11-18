У морському порту "Південний", що на Одещині, у контейнері з бананами із Еквадору виявили кокаїну на 4 млн доларів.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "На Одещині знову затримали партію південноамериканського кокаїну. Наркотичні брикети, загальною вагою 22,6 кг виявили у контейнері з Еквадору.

Правоохоронці знайшли 20 брикетів кокаїну у морському порту "Південний". Наркотик був захований у вентиляційних люках контейнера з бананами. Вартість цієї партії за цінами "чорного ринку" складає 4 млн доларів США".

Деталі: Спецоперацію провели оперативники Одеського прикордонного загону спільно зі співробітниками Одеської митниці, УСБУ в Одеській області, групою портового контролю (ССР).

З початку 2020 року у морських портах прикордонники виявили та затримали понад 430 кг кокаїну.