Кокаїн на 4 млн доларів знайшли в контейнері з бананами
У морському порту "Південний", що на Одещині, у контейнері з бананами із Еквадору виявили кокаїну на 4 млн доларів.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "На Одещині знову затримали партію південноамериканського кокаїну. Наркотичні брикети, загальною вагою 22,6 кг виявили у контейнері з Еквадору.
Правоохоронці знайшли 20 брикетів кокаїну у морському порту "Південний". Наркотик був захований у вентиляційних люках контейнера з бананами. Вартість цієї партії за цінами "чорного ринку" складає 4 млн доларів США".
Деталі: Спецоперацію провели оперативники Одеського прикордонного загону спільно зі співробітниками Одеської митниці, УСБУ в Одеській області, групою портового контролю (ССР).
З початку 2020 року у морських портах прикордонники виявили та затримали понад 430 кг кокаїну.
У контейнері з бананами прикордонники виявили кокаїн на $ 4 млн— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) November 18, 2020
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