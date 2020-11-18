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Кокаина на 4 млн долларов нашли в контейнере с бананами

Среда, 18 ноября 2020, 10:09
Кокаина на 4 млн долларов нашли в контейнере с бананами

В морском порту "Южный", что в Одесской области, в контейнере с бананами из Эквадора обнаружили кокаина на 4 млн долларов.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "В Одесской области снова задержали партию южно-американского кокаина. Наркотические брикеты, общим весом 22,6 кг обнаружили в контейнере из Эквадора.

Правоохранители нашли 20 брикетов кокаина в морском порту "Южный". Наркотик был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами. Стоимость этой партии по ценам "черного рынка" составляет 4 млн долларов США".

Детали: Спецоперацию провели оперативники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Одесской таможни, УСБУ в Одесской области, группой портового контроля (ССР).

С началу 2020 года в морских портах пограничники обнаружили и задержали более 430 кг кокаина.

Украинская правда

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Темы: наркотикипортыОдесса
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