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Діджиталізовані: "Слуга народу" запустить веб-додаток для своїх депутатів

Середа, 18 листопада 2020, 11:41

Партія "Слуга народу" запустить веб-додаток для своїх депутатів місцевих рад.

Джерело: лідер партії Олександр Корнієнко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У нас точно будуть механізми прямої взаємодії депутатів між собою і депутатів - з партійним керівництвом. Ми ж "діджиталізовані", тому у нас є в активі спеціальний веб-додаток, він уже розроблений для фракції у Верховній Раді, скоро буде впроваджуватися.

Подібний додаток буде адаптовано і для депутатів місцевих рад. Я думаю, що десь у лютому-березні наступного року почнемо його тестувати і запускати".

Деталі: Корнієнко додав, що вже зараз "Слуга народу" створює звичайні чати, в які намагається додати всіх своїх 6 тисяч депутатів місцевих рад, щоб "вони безпосередньо отримували від інформацію, щоб депутати розуміли, що їхня партія собою являє, про що вона каже".

За його словами, не всіх депутатів вдається охопити, але залучити якомога більше членів фракцій намагаються.

Теми: Слуга народутехнології


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