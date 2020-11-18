Диджитализированные: "Слуга народа" запустит веб-приложение для своих депутатов

Партия "Слуга народа" запустит веб-приложение для своих депутатов местных советов.

Источник: лидер партии Александр Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "У нас точно будут механизмы прямого взаимодействия депутатов между собой и депутатов - с партийным руководством. Мы же "диджитализированные", поэтому у нас есть в активе специальное веб-приложение, оно уже разработано для фракции в Верховной Раде, скоро будет внедряться.

Подобное приложение будет адаптировано и для депутатов местных советов. Я думаю, что где-то в феврале-марте следующего года начнем его тестировать и запускать".

Детали: Корниенко добавил, что уже сейчас "Слуга народа" создает обычные чаты, в которые пытается добавить всех своих 6 тысяч депутатов местных советов, чтобы "они напрямую получали от нас информацию, чтобы депутаты понимали, что их партия собой представляет, о чем она говорит".



По его словам, не всех депутатов удается охватить, но привлечь как можно больше членов фракций стараются.