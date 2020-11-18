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Коронавірус забрав життя вже більше 1000 киян

Середа, 18 листопада 2020, 12:08

У столиці за минулу добу зафіксували 1213 нових випадків захворювання на коронавірус, 23 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу

Пряма мова: "Вірус не відступає. Кількість нових випадків у столиці продовжує зростати. За минулу добу в Києві – 1213 хворих. Померли 23 людини. Одужали в столиці за добу 430 людей".

Деталі: Підтверджених випадків захворювання в столиці станом на 18 листопада 53 855. Усього коронавірус подолали 19 556 мешканців Києва. Хвороба забрала життя 1013 киян.

Серед тих, хто захворіли минулої доби: 673 жінки віком від 18 до 94 років і 51 дівчинка від 25 днів до 17 років. А також 451 чоловік віком від 18 до 89 рокiв і 38 хлопчиків від двох місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 39 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 94 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 169, Подільському – 160, Деснянському районі – 137 випадків.

 

За словами Кличка, заповненість ліжок, підготовлених для хворих на коронавірус у комунальних медзакладах столиці, становить 52%. Всього місто підготувало вже понад 4,5 тисячі ліжок.

В стаціонарах медзакладів міста лікується 1961 хворий на коронавірус. Із них 32 дитини. У важкому стані перебувають 723 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 1002 людини. Під апаратами ШВЛ - 31 хворий.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


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