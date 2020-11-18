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Коронавирус унес жизни уже более 1000 киевлян

Среда, 18 ноября 2020, 12:08

В столице за минувшие сутки зафиксировали 1213 новых случаев заболевания коронавирусом, 23 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн брифинга

Прямая речь: "Вирус не отступает. Количество новых случаев в столице продолжает расти. За прошедшие сутки в Киеве - 1213 больных. Умерли 23 человека. Выздоровели в столице за сутки 430 людей".

Детали: Подтвержденных случаев заболевания в столице по состоянию на 18 ноября - 53 855. Всего коронавирус преодолели 19 556 жителей Киева. Болезнь унесла жизни 1013 киевлян.

Среди заболевших за прошедшие сутки: 673 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 51 девочка от 25 дней до 17 лет. А также 451 человек в возрасте от 18 до 89 лет и 38 мальчиков от двух месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 39 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 94 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 169, Подольском - 160, Деснянском районе - 137 случаев.

 

По словам Кличко, заполненность коек, подготовленных для больных коронавирусом в коммунальных медучреждениях столицы, составляет 52%. Всего город подготовил уже более 4,5 тысячи коек.

В стационарах медучреждений города лечится 1961 больной коронавирусом. Из них 32 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 723 пациента. Кислородную поддержку получают 1002 человека. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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