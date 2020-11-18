США запустили програму на кілька мільйонів доларів для переселенців в Україні
Сполучені Штати запустили дворічну програму на 2 млн доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України і зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією.
Джерело: посольство США у Києві
Дослівно: "Сполучені Штати раді розпочати разом із IREX дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією".
Сполучені Штати раді розпочати разом із @IREXintl дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб #України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією #USUkrainePartnership https://t.co/VC158iiqjq— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 18, 2020
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