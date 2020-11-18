Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США запустили програму на кілька мільйонів доларів для переселенців в Україні

Середа, 18 листопада 2020, 12:16

Сполучені Штати запустили дворічну програму на 2 млн доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України і зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією.

Джерело: посольство США у Києві

Дослівно: "Сполучені Штати раді розпочати разом із IREX дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією".

Знати більше: Як в Україні живуть переселенці. Розповідаємо в цифрах

Українська правда
Теми: переселенціУкраїнаСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКокаїн на 4 млн доларів знайшли в контейнері з бананами

В Україні вже понад 10 тисяч смертей від COVID, нові “рекорди” втрат та одужань

Збірній України дозволили повернутися до Києва 18 листопада

Новини 17 листопада: голосування Ради проти карантину, протести ФОПів

фото, відеоЧастина Мінська третій день без води: люди впевнені, що це через протести

Режисер Роман Віктюк помер після зараження коронавірусом

Усі новини...
переселенці
Електронні ІПН і довідки переселенців будуть у "Дії" – Федоров
Як в Україні живуть переселенці. Розповідаємо в цифрах
Соціальне житло: як його отримати переселенцю
Останні новини
12:49
TikTok розширив можливості батьківського контролю
12:38
Київське метро оголосило тендер на проєкт другого виходу з "Вокзальної"
12:25
інфографіка Політики спустили на рекламу в Facebook понад 150 мільйонів у 2020 році
12:16
США запустили програму на кілька мільйонів доларів для переселенців в Україні
12:13
Глава МВФ про розмову з Зеленським: Перегляду програми має передувати взаєморозуміння у кроках
12:08
Коронавірус забрав життя вже більше 1000 киян
11:54
Степанов заявляє, що на 2021 рік на медицину планують виділити надто мало коштів
11:52
Мінфін залучив понад 2 мільярди внутрішньої позики
11:41
Діджиталізовані: "Слуга народу" запустить веб-додаток для своїх депутатів
11:40
Курс валют на 18 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!