США запустили програму на кілька мільйонів доларів для переселенців в Україні

Сполучені Штати запустили дворічну програму на 2 млн доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України і зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією.

Джерело: посольство США у Києві

Дослівно: "Сполучені Штати раді розпочати разом із IREX дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією".

Сполучені Штати раді розпочати разом із @IREXintl дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб #України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією #USUkrainePartnership https://t.co/VC158iiqjq — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 18, 2020

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