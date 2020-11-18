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США запустили програму на кілька мільйонів доларів для переселенців в Україні

Середа, 18 листопада 2020, 11:16
США запустили програму на кілька мільйонів доларів для переселенців в Україні

Сполучені Штати запустили дворічну програму на 2 млн доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України і зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією.

Джерело: посольство США у Києві

Дослівно: "Сполучені Штати раді розпочати разом із IREX дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією".

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Українська правда

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Теми: переселенціУкраїнаСША
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