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США запустили программу на несколько миллионов долларов для переселенцев в Украине

Среда, 18 ноября 2020, 12:16

Соединенные Штаты запустили двухлетнюю программу на 2 млн долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины.

Источник: посольство США в Киеве

Дословно: "Соединенные Штаты рады начать вместе с IREX двухлетнюю программу на сумму 2 миллиона долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией".

Узнать больше: Как в Украине живут переселенцы. Рассказываем в цифрах

Украинская правда
Темы: переселенцыУкраинаСША


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