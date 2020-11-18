США запустили программу на несколько миллионов долларов для переселенцев в Украине

Соединенные Штаты запустили двухлетнюю программу на 2 млн долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины.

Источник: посольство США в Киеве

Дословно: "Соединенные Штаты рады начать вместе с IREX двухлетнюю программу на сумму 2 миллиона долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией".

Сполучені Штати раді розпочати разом із @IREXintl дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб #України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією #USUkrainePartnership https://t.co/VC158iiqjq — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 18, 2020

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