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Київське метро оголосило тендер на проєкт другого виходу з "Вокзальної"

Середа, 18 листопада 2020, 12:38

Київський метрополітен оголосив тендер на проектування другого виходу станції "Вокзальна".

Джерело: Повідомлення Київського метрополітену у Facebook

Деталі: Метрополітен розмістив тендерну пропозицію, яку можна переглянути тут на проєктування другого виходу станції "Вокзальна" та реконструкції існуючої станції.

Пропозиції від учасників приймаються до 20 листопада. Аукціон призначено через три дні після завершення подачі заявок.

Станція "Вокзальна" - одна з перших п’яти, що запрацювали у першому пусковому комплексі 1960 року. Реконструкція її інфраструктури не проводилася з часу початку роботи.

Дослівно: "Умовами договору передбачено, що роботи з проектування розпочнуться після визначення фінансування на проведення будівництва та реконструкції".

Передісторія:

  • Ще у 2016 році Київська адміністрація заявляла, що має намір побудувати другий вихід на станції метро "Вокзальна" до 2020 року.

Українська правда
Теми: метротранспортКиїв


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