Киевское метро объявило тендер на проект второго выхода из "Вокзальной"

Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода станции "Вокзальная".

Источник: Сообщение Киевского метрополитена в Facebook

Детали: Метрополитен разместил тендерное предложение, которое можно посмотреть здесь, на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкцию существующей станции.

Предложения от участников принимаются до 20 ноября. Аукцион назначен через три дня после завершения подачи заявок.

Станция "Вокзальная" - одна из первых пяти, заработали в первом пусковом комплексе 1960 года. Реконструкция ее инфраструктуры не проводилась с момента начала работы.

Дословно: "Условиями договора предусмотрено, что работы по проектированию начнутся после определения финансирования на проведение строительства и реконструкции".

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