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На сході України - до 16° морозу

Середа, 18 листопада 2020, 12:08
На сході України - до 16° морозу
Іванна Костіна

Найближчої доби погоду буде визначати поле підвищеного атмосферного тиску; в більшості областей холодна, в західній частині тепла повітряна маса.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У четвер в Україні без опадів. На дорогах країни, крім західної та південної частини, місцями ожеледиця. Вночі, вранці в західній частині туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла, в східних областях вночі 7-12° морозу, на Луганщині до 16°, вдень 2-7° морозу, на решті території вночі 0- 5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві 19 листопада опадів не очікується. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

У п'ятницю вночі в західних областях, вдень в північних, більшості центральних і Одеській областях невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території без опадів.

У південній частині вночі та вранці місцями туман. На дорогах країни, крім заходу та півдня, подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура в західних областях протягом доби 0-6° тепла, в східних областях вночі 6-11° морозу, вдень 0-4° морозу, на решті території вночі 1-6° морозу (на крайньому півдні близько 0 °), вдень 0 -4 ° тепла.

У столиці 20 листопада - вночі без опадів, вдень невеликий дощ і мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м / с. Температура вночі 1-3 ° морозу, вдень 1-3 ° тепла.

Теми: погода
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