Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На востоке Украины - до 16° мороза

Среда, 18 ноября 2020, 12:08
На востоке Украины - до 16° мороза
Иванна Костина

В ближайшие сутки погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления; в большинстве областей холодная, в западной части теплая воздушная масса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В четверг в Украине без осадков. На дорогах страны, кроме западной и южной части, местами гололедица. Ночью, утром в западной части туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла, в восточных областях ночью 7-12° мороза, на Луганщине до 16°, днем 2-7° мороза, на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве 19 ноября осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

В пятницу ночью в западных областях, днем в северных, большинстве центральных и Одесской областях небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории без осадков.

В южной части ночью и утром местами туман. На дорогах страны, кроме запада и юга, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях в течение суток 0-6° тепла, в восточных областях ночью 6-11° мороза, днем 0-4° мороза, на остальной территории ночью 1-6° мороза (на крайнем юге около 0°), днем 0-4° тепла.

В столице 20 ноября – ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
погода
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: