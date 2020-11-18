На востоке Украины - до 16° мороза

В ближайшие сутки погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления; в большинстве областей холодная, в западной части теплая воздушная масса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: В четверг в Украине без осадков. На дорогах страны, кроме западной и южной части, местами гололедица. Ночью, утром в западной части туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура в западных областях ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла, в восточных областях ночью 7-12° мороза, на Луганщине до 16°, днем 2-7° мороза, на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.



В Киеве 19 ноября осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.



В пятницу ночью в западных областях, днем в северных, большинстве центральных и Одесской областях небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории без осадков.

В южной части ночью и утром местами туман. На дорогах страны, кроме запада и юга, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.



Температура в западных областях в течение суток 0-6° тепла, в восточных областях ночью 6-11° мороза, днем 0-4° мороза, на остальной территории ночью 1-6° мороза (на крайнем юге около 0°), днем 0-4° тепла.



В столице 20 ноября – ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.