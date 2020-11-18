Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На востоке Украины - до 16° мороза

Среда, 18 ноября 2020, 13:08
Иванна Костина

В ближайшие сутки погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления; в большинстве областей холодная, в западной части теплая воздушная масса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В четверг в Украине без осадков. На дорогах страны, кроме западной и южной части, местами гололедица. Ночью, утром в западной части туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла, в восточных областях ночью 7-12° мороза, на Луганщине до 16°, днем 2-7° мороза, на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве 19 ноября осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

В пятницу ночью в западных областях, днем в северных, большинстве центральных и Одесской областях небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории без осадков.

В южной части ночью и утром местами туман. На дорогах страны, кроме запада и юга, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях в течение суток 0-6° тепла, в восточных областях ночью 6-11° мороза, днем 0-4° мороза, на остальной территории ночью 1-6° мороза (на крайнем юге около 0°), днем 0-4° тепла.

В столице 20 ноября – ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
погода
В некоторых областях Украины на дорогах гололедица
В Украине до конца недели снег и мороз до -12°
В Украину идут морозы, в Киеве снег
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...