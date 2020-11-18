Зеленський звільнив главу СБУ на Миколаївщині

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталія Герсака.

Джерело: указ президента № 505

Дослівно: "Звільнити Герсака Віталія Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області".

Деталі: Нардеп Соломія Бобровська повідомила, що Герсак регулярно зустрічався з громадянами РФ з сумнівною репутацією.

Нардепи направили депутатське звернення до СБУ з цього приводу.

Зустрічі сбівців з іноземцями (окрім оперативної роботи) без дозволу керівництва суворо заборонені.

Бобровська також повідомила, що направила ще одне звернення на Офіс генпрокурора та ДБР стосовно надання Герсаком доступу до державної таємниці першому заму голови Миколаївської облради Тахіру Садрідінову до офіційного набрання ним повноважень.

У ДБР відповіли, що відкривати кримінальне провадження не будуть, бо не знайшли складу злочину.

За інформацією нардепа, Герсак також товаришує з Єгором Клецовим.

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