Зеленский уволил главу СБУ в Николаевской области
Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака.
Источник: указ президента № 505
Дословно: "Уволить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области".
Детали: Нардеп Соломия Бобровская сообщила, что Герсак регулярно встречался с гражданами РФ с сомнительной репутацией.
Нардепы направили депутатское обращение в СБУ по этому поводу.
Встречи сбушников с иностранцами (кроме оперативной работы) без разрешения руководства строго запрещены.
Бобровская также сообщила, что направила еще одно обращение в Офис генпрокурора и ГБР о предоставлении Герсаком доступа к государственной тайне первому заму председателя Николаевского облсовета Тахиру Садридинову до официального вступления в полномочия.
В ГБР ответили, что открывать уголовное производство не будут, потому что не нашли состава преступления.
По информации нардепа, Герсак также дружит с Егором Клецовым.
Напомним:
- В феврале "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщили, что семья главы СБУ Николаевской области Виталия Герсака имеет ценную недвижимость, много земли и элитный автопарк, несоизмеримые с официальными доходами.