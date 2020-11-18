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Зеленский уволил главу СБУ в Николаевской области

Среда, 18 ноября 2020, 12:46
Зеленский уволил главу СБУ в Николаевской области

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака.

Источник: указ президента № 505

Дословно: "Уволить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области".

Детали: Нардеп Соломия Бобровская сообщила, что Герсак регулярно встречался с гражданами РФ с сомнительной репутацией.
Нардепы направили депутатское обращение в СБУ по этому поводу.

Встречи сбушников с иностранцами (кроме оперативной работы) без разрешения руководства строго запрещены.

Бобровская также сообщила, что направила еще одно обращение в Офис генпрокурора и ГБР о предоставлении Герсаком доступа к государственной тайне первому заму председателя Николаевского облсовета Тахиру Садридинову до официального вступления в полномочия.

В ГБР ответили, что открывать уголовное производство не будут, потому что не нашли состава преступления.

По информации нардепа, Герсак также дружит с Егором Клецовым.

Напомним: 

  • В феврале "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщили, что семья главы СБУ Николаевской области Виталия Герсака имеет ценную недвижимость, много земли и элитный автопарк, несоизмеримые с официальными доходами.

Украинская правда

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Темы: СБУНиколаевская областьНиколаевЗеленский
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