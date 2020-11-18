Зеленский уволил главу СБУ в Николаевской области

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака.

Источник: указ президента № 505

Дословно: "Уволить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области".

Детали: Нардеп Соломия Бобровская сообщила, что Герсак регулярно встречался с гражданами РФ с сомнительной репутацией.

Нардепы направили депутатское обращение в СБУ по этому поводу.

Встречи сбушников с иностранцами (кроме оперативной работы) без разрешения руководства строго запрещены.

Бобровская также сообщила, что направила еще одно обращение в Офис генпрокурора и ГБР о предоставлении Герсаком доступа к государственной тайне первому заму председателя Николаевского облсовета Тахиру Садридинову до официального вступления в полномочия.

В ГБР ответили, что открывать уголовное производство не будут, потому что не нашли состава преступления.

По информации нардепа, Герсак также дружит с Егором Клецовым.

Напомним: