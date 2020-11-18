Без еды и большого концерта, но с магией: как в Киеве будут праздновать Новый год

Празднование Нового 2021 в Киеве впервые планируется без фудкортов, больших концентров и массовых гуляний из-за пандемии коронавируса, однако сюрпризы для киевлян и гостей города все же готовят.

Источник: основатель проекта FolkUkraine, который несколько лет организовывает новогодние праздники в столице, Игорь Добруцкий в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Приближается Новый год. Мы, конечно, готовимся. А относительно ограничений – какие будут действовать в Украине – таких мы будем придерживаться. Сейчас у нас несколько планов по празднованию есть.

Единственное что – мы отказались однозначно от фудкорта, где надо что-то готовить. Оставим что-то легкое, что можно за стеклом сделать и из окна подать – кофе, чай, какао, глинтвейн – это останется и будет в маленьких домиках. Возможно, еще будут сувениры немножко. Все остальное – концерты, празднование дня Святого Николая – на это все будет ограничение".

Детали: По словам Добруцкого, пока не планируют даже большой концентр в новогоднюю ночь. Сейчас готовят только открытие елки – 19 декабря в 19:00. Однако, как будет проходить празднование, пока неизвестно. Организаторы следят за эпидемиологической ситуацией и говорят, что готовы вносить коррективы.

Елка на Софийской площади в этом году будет искусственной и высотой 31 м. Вместо звезды на ней будет шляпа, поскольку тематика нынешнего праздника "Сказочный лес", а украшать ее шишки, желуди, белочки, грибочки и тому подобное.

Фото Folk Ukraine

Новогоднее дерево будет готово через 2 недели и будет стоить 5-7 млн ​​грн. Однако оплатят это спонсоры и рекламодатели. Из городского бюджета, по словам Добруцкого, средства тратить не будут.

Он также пояснил, что от живой елки отказались, поскольку на имя мэра Киева поступило много обращений с просьбами не рубить столетнее дерево, а заменить его на искусственное.

Под елкой будет пенек площадью 100 кв. В нем планировалось разместить кафе, но из-за карантина от этой идеи отказались.

Украсят елку более 1,5 тысячи игрушек и более 10 км гирлянд.

Добруцкий верит, что "с приходом Николая коронавирус начнет отступать и к Рождеству его уже не останется". Поэтому для киевлян готовят два катка – на Подоле и возле Арки дружбы народов. Кроме того, будет горка на Подоле. Все это будет работать с соблюдением карантинных мероприятий.

Фото Folk Ukraine

Планируется также ряд онлайн-мероприятий – например, лазерное шоу и световые поздравления на Арке дружбы народов.

На главной елке и около нее будет много видеокамер, чтобы киевлян, которые будут вынуждены провести праздники дома, все же смогли "посетить" елку. Организаторы обещают, что даже будет возможность через камеру сделать фото своего лица на елочных игрушках.