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Pfizer заявила про ще більшу ефективність своєї COVID-вакцини, готується до затвердження

Середа, 18 листопада 2020, 13:39
Pfizer заявила про ще більшу ефективність своєї COVID-вакцини, готується до затвердження

Американська Pfizer, що розробляє вакцину від коронавірусу спільно з німецькою BionTech, після отримання нових даних оголосила про 95% її ефективності - замість 90%, як повідомляли спочатку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

Спершу повідомлялося про 90% ефективності вакцини - після того, коли захворіли 94 з учасників випробувань.

На 18 листопада, кількість волонтерів, які захворіли, зросла до 170. Як з’ясувалося, лише 8 з них під час експерименту отримали справжню вакцину, а не плацебо, і лише в одного з них хвороба - з важким перебігом. 

Також повідомляють, що вакцина більш ніж на 94% ефективна для дорослих старших 65 років, проте не уточнюється, як з’ясовували ефективність саме для цієї категорії. 

Зазначається, що в учасників експерименту не зафіксували серйозних побічних ефектів. Найбільш поширеними були відчуття втоми після отримання другої дози вакцини - але у 4% учасників. 

Загалом у дослідженні брали участь близько 44 тисяч волонтерів у США та п’яти інших країнах. 

Детальні дані про дослідження ще не оприлюднені і коментарів від зовнішніх експертів поки немає. 

Днями компанія готується подавати вакцину на затвердження американського регулятора (Food and Drug Administration).

Pfizer та BioNTech вже заявляли, що готуються у 2020 році виробити 50 млн доз вакцини, та до 1,3 млрд доз у 2021 році. 

Pfizer та BioNTech - одні з низки розробників майбутньої вакцини проти коронавірусу. Єврокомісія вже попередньо законтрактувала у них 200 млн доз для країн ЄС. Також компанії мають контракт із США, Британією, Канадою та Японією.  

Нагадаємо, на початку тижня американська компанія Moderna, яка теж розробляє потенційну вакцину від коронавірусу, заявила про ефективність вакцини у 94,5% випадків.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвакцинація
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